У Дії знову запрацювали послуги єОселя та зміна місця проживання

У Дії відновили роботу ще дві послуги.

Послуги єОселя та зміна місця проживання знову працюють у Дії. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також він нагадав, як працюють сервіси.

єОселя

Оформлюйте пільгову іпотеку під 7 % або ж 3 %, якщо належите до визначених категорій. Також знизили перший внесок для молоді до 26 років. Подавайте заяву одразу в декілька банків із Дією.

Зміна місця проживання

Змінити місце проживання знову можна без черг і паперів — просто в телефоні. Подаєте заявку — і, якщо реєструєтеся у власному житлі або в житлі з одним власником, інформація в реєстр потрапить автоматично. Послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.

Нагадаємо, раніше у Дію повернулися актові записи, послуги ФОП, бронювання та інші документи.

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