У Дії знову запрацювали послуги єОселя та зміна місця проживання

Послуги єОселя та зміна місця проживання знову працюють у Дії. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Також він нагадав, як працюють сервіси.
єОселя
Оформлюйте пільгову іпотеку під 7 % або ж 3 %, якщо належите до визначених категорій. Також знизили перший внесок для молоді до 26 років. Подавайте заяву одразу в декілька банків із Дією.
Зміна місця проживання
Змінити місце проживання знову можна без черг і паперів — просто в телефоні. Подаєте заявку — і, якщо реєструєтеся у власному житлі або в житлі з одним власником, інформація в реєстр потрапить автоматично. Послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.
Нагадаємо, раніше у Дію повернулися актові записи, послуги ФОП, бронювання та інші документи.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.