Комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроект про кредитну історію

Законопроектом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій.

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Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що комітет рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект N12260 про кредитну історію.

За його словами, головною метою ініціативи є посилення захисту прав позичальників, покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості, а також заохочення відповідального кредитування та забезпечення цільового використання кредитної історії виключно для оцінювання кредитоспроможності, управління кредитним ризиком і здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів.

«Законопроектом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних зі збором, обробкою, зберіганням, захистом та використанням цієї інформації, правові основи державного нагляду за такою діяльністю», - заявив Гетманцев.

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