Комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект о кредитной истории

Законопроект предлагает установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй.

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Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сообщил, что комитет рекомендовал парламенту принять за основу законопроект N12260 о кредитной истории.

По его словам, главной целью инициативы является усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение ее качества, а также поощрение ответственного кредитования и обеспечение целевого использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и идентификации и верификации клиентов.

«Законопроект предлагает установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй: сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств, функционирования институтов, связанных со сбором, обработкой, хранением, защитой и использованием этой информации, правовые основы государственного надзора за такой деятельностью», – заявил Гетманцев.

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