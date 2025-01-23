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Минкультуры выделит почти 15 миллионов гривен на мониторинг украинских медиа

12:02, 23 января 2025
Министерство в 2025 году намерено осуществить мониторинг информации в отечественных медиа.
Минкультуры выделит почти 15 миллионов гривен на мониторинг украинских медиа
Фото: newsclip.co.za
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Министерство культуры и информационной политики в 2025 году проведет мониторинг информации в украинских медиа. Об этом говорится в приказе ведомства №35 от 22 января.

В частности, государственному предприятию «Центр защиты информационного пространства Украины» поручено с 1 января по 31 декабря 2025 года обеспечить подготовку и проведение мероприятий по мониторингу информации в отечественных СМИ.

Департаменту финансовой политики ведомства поручено выделить на проведение соответствующих мероприятий около 15 миллионов гривен.

Так, предусмотрено ассигнование на проведение мероприятий в сумме 14 млн 989,4 тыс. грн, в том числе 1 млн 362,7 тыс. грн на содержание службы исполнителя.

Напомним, в 2024 году Минкультуры также проводило мероприятия по мониторингу информации в отечественных медиа. Тогда предполагалось выделить на эти цели 10 миллионов гривен.

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СМИ Министерство культуры и стратегических коммуникаций

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