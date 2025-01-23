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Patriot заменит переданную Украине систему ПВО – Румыния усиливает оборону

16:49, 23 января 2025
Румыния получит новую систему ПВО Patriot на замену переданной Украине.
Patriot заменит переданную Украине систему ПВО – Румыния усиливает оборону
Фото: Getty Images
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Румыния заключит контракт на поставку новой системы противовоздушной обороны Patriot в феврале 2025 года. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на заявление министра обороны Румынии Анджела Тилвара.

Контракт на сумму около 300 миллионов евро предусматривает финансирование со стороны трех стран НАТО. Норвегия уже объявила о значительном вкладе в проект. Румыния будет покрывать только транспортные расходы и налог на добавленную стоимость (НДС).

Министр Тилвар отметил оперативность союзников, которые способствовали быстрому согласованию условий и поставке нового оборудования.

Новая система ПВО Patriot заменит ту, которую Румыния ранее передала Украине для усиления ее обороноспособности. Поставка является частью усилий НАТО по укреплению обороны восточного фланга Альянса.

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Румыния ПВО

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