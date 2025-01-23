В Канаде вождь племени хочет через суд остановить строительство масштабного центра ИИ

Вождь заявил, что проект реализуется на их охотничьей территории, которая до сих пор используется.

Фото: medium.com

В канадской провинции Альберта вождь племени «Стерджен Лейк Кри» Шелдон Саншайн заявил, что его община рассматривает возможность подачи судебного иска с целью остановить масштабный проект по строительству центра искусственного интеллекта на своей территории, пишет aptnnews.ca

Согласно проекту под названием Wonder Valley, он обеспечит высококвалифицированные рабочие места, увеличит налоговые поступления и будет использовать природный газ и геотермальную энергию для работы объекта мощностью 7,5 гигаватт.

По словам вождя, что проект реализуется на их охотничьей территории, которая до сих пор используется, и с общиной не консультировались по этому проекту.

«Я думаю, что процесс консультаций подводит наших людей. К нам обращаются уже после того, как все спланировано и предприняты шаги, и все же они приходят к нам, чтобы минимизировать последствия. Мы должны обсуждать это на раннем этапе. Особенно с проектом такого масштаба», - сказал он.

Саншайн заявил, что это повлияет на их охотничьи угодья и ловушки, а для проекта такого масштаба (58 зданий) потребуется значительное количество воды, и это вода, которую использует сообщество.

«Это окажет огромное влияние на территорию. Мы никогда не сможем ее использовать

Эта вода — один из источников воды для нашей области. Это большая проблема», - добавил он.

Вождь Саншайн сообщил, что написал письмо правительству Альберты, в котором указал на отсутствие консультаций и попросил уважать интересы людей, подписавших Договор 8.

«Мы здесь уже тысячелетия, и мы никуда не уйдем. Надеюсь, мы будем жить за счет земли. Совокупное влияние, которое мы оказали на нашей территории, очень значительно, и это будет иметь огромное значение для нашего образа жизни», - заявил вождь.

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