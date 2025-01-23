Реестр нормативно-правовых актов до сих пор не возобновил работу – забыли ли в Минюсте о ключевом источнике данных о принятых органами власти документах

В настоящее время дата возобновления работы одного из ключевых реестров, содержащего сведения о принятых органами исполнительной власти нормативных актах – Реестре нормативно-правовых актов, неизвестна, и гражданам приходится пользоваться базами частных компаний.

После кибератаки уже возобновил работу ряд реестров Министерства юстиции. Впрочем, один из ключевых реестров, ведение которого возложено на Минюст – Реестр нормативно-правовых актов, до сих пор не работает.

При попытке зайти на сайт Реестра нормативно правовых актов сообщается, что «нет связи с сайтом».

Напомним, долгое время шла речь о том, что в Украине отсутствует удобный государственный реестр нормативно-правовых актов, который содержал бы все нормативные акты, принятые министерствами, ведомствами, другими органами исполнительной власти. Практически единственным источником эталонных текстов нормативно-правовых актов был устаревший по форме Реестр нормативно-правовых актов. База Верховной Рады «Законодательство Украины», к сожалению, не всегда содержит все подзаконные нормативные акты.

Параллельно в Украине работает частная платная правовая база, и неизвестно, когда появится полная государственная бесплатная правовая база, содержащая все документы и удобная для юристов и рядовых граждан.

Как писала «Судебно-юридическая газета», весной 2024 года Правительство решило наконец передать администрирование Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, включая функции сохранения данных и защиты их от разрушения, из рук частной компании («Лиги») государству. Это следует из постановления Кабмина от 29 марта 2024 г. №359 об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, доступа к нему и пользования им.

Этим постановлением Минюсту поручили вместе с техническим администратором Единого государственного реестра нормативно-правовых актов (ООО «ИАЦ «ЛИГА») перенести информацию с сохранением ее целостности в новый Реестр, администратором которого станет государство.

Согласно п. 2 постановления уже с марта 2024 года Минюст должен был начать работу по программному обеспечению реестра и затем вместе с указанной частной компанией, которая сейчас занимается этим реестром, обеспечить перенос информации в новый реестр.

Как известно, в Украине функционируют две государственные базы, где содержатся текст законов, подзаконных и других нормативно-правовых актов – «Законодательство Украины» и Единый государственный реестр нормативно-правовых актов, держателем которого является Минюст, и интерфейс которого достаточно устаревший. Но техническим админом последнего, как следует из постановления, является частная компания ООО «ИАЦ «ЛИГА».

По новому Порядку, который утвердил Кабмин, и который вводится в действие через год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине, администратором реестра может быть только юридическое лицо публичного права — государственное предприятие, которое принадлежит к сфере управления Минюста. Владельцем реестра определено Владельцем Реестра является государство в лице держателя Реестра.

Впрочем, эта новелла почему-то может заработать только через год после завершения войны. До этого времени гражданам не остается ничего другого (учитывая отсутствие работающего реестра Минюста), кроме как пользоваться платной базой частной компании.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Едином реестре судебных решений при упоминании законов, кодексов и другого законодательства содержатся ссылки на частные базы – «Лига: закон» и «Закон онлайн». Вместе с тем существует государственная база законодательства, которая доступна на веб-портале Верховной Рады, а также подборка нормативно-правовых актов, ведение которой обеспечивает Министерство юстиции Украины. Однако эти базы почему-то не используются в Реестре судебных решений. Возникает вопрос, как быть, если, например, в частной базе будут содержаться неверные данные относительно определенных положений законодательства или они по тем или иным причинам прекратят работу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» решила поинтересоваться, почему ответственным за Реестр судебных решений не подходят государственные подборки нормативных актов и сколько стоят услуги по размещению ссылок. Как оказалось, все достаточно просто, размещение ссылок на частные базы является дополнительным источником наполнения бюджета подконтрольного ГСА предприятия, ведь ГСА постоянно отмечается необходимости расширение экономической базы для получения предприятием дополнительной прибыли.

ОБНОВЛЕНО

Вместе с тем, как сообщили нашему изданию в Минюсте, его работа будет возобновлена.

В настоящее время продолжаются работы по валидации (проверке) Реестра в Госспецсвязи.

Автор: Наталя Мамченко

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