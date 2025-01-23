У Канаді вождь племені хоче через суд зупинити будівництво масштабного центру ШІ

Вождь заявив, що проект реалізується на їхній мисливській території, яка досі використовується.

Фото: medium.com

У канадській провінції Альберта вождь племені «Стерджен Лейк Крі» Шелдон Саншайн заявив, що його громада розглядає можливість подання судового позову з метою зупинити масштабний проект будівництва центру штучного інтелекту на своїй території, пише aptnnews.ca

Згідно з проектом під назвою Wonder Valley, він забезпечить висококваліфіковані робочі місця, збільшить податкові надходження та використовуватиме природний газ та геотермальну енергію для роботи об'єкта потужністю 7,5 гігават.

За словами вождя, проект реалізується на їх мисливській території, яка досі використовується, і з громадою не консультувалися щодо цього проекту.

«Я думаю, що процес консультацій підводить наших людей. До нас звертаються вже після того, як усе сплановано та зроблено кроки, та все ж вони приходять до нас, щоб мінімізувати наслідки. Ми маємо обговорювати це на ранньому етапі. Особливо із проектом такого масштабу», - сказав він.

Саншайн заявив, що це вплине на їхні мисливські угіддя та пастки, а для проекту такого масштабу (58 будівель) буде потрібна значна кількість води, і це вода, яку використовує громада.

«Це вплине на територію. Ми ніколи не зможемо її використати.

Ця вода є одним із джерел води для нашої області. Це велика проблема», – додав він.

Вождь Саншайн повідомив, що написав листа уряду Альберти, в якому вказав на відсутність консультацій і попросив поважати інтереси людей, які підписали Договір 8.

«Ми тут уже тисячоліття, і ми нікуди не підемо. Сподіваюся, ми будемо жити за рахунок землі. Сукупний вплив, який ми мали на нашій території, дуже значний, і це матиме величезне значення для нашого способу життя», - заявив вождь.

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