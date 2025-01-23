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Patriot замінить передану Україні систему ППО – Румунія посилює оборону

16:49, 23 січня 2025
Румунія отримає нову систему ППО Patriot на заміну переданій Україні.
Patriot замінить передану Україні систему ППО – Румунія посилює оборону
Фото: Getty Images
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Румунія укладе контракт на постачання нової системи протиповітряної оборони Patriot у лютому 2025 року. Про це повідомляє видання Euractiv із посиланням на заяву міністра оборони Румунії Анджела Тилвара.

Контракт на суму близько 300 мільйонів євро передбачає фінансування з боку трьох країн НАТО. Норвегія вже оголосила про значний внесок у проєкт. Румунія покриватиме лише транспортні витрати та податок на додану вартість (ПДВ).

Міністр Тилвар відзначив оперативність союзників, які сприяли швидкому узгодженню умов і постачанню нового обладнання.

Нова система ППО Patriot замінить ту, яку Румунія раніше передала Україні для посилення її обороноздатності. Постачання є частиною зусиль НАТО щодо зміцнення оборони східного флангу Альянсу.

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Румунія ППО

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