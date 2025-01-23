Мінкультури виділить майже 15 мільйонів гривень на моніторинг українських медіа

Міністерство у 2025 році має намір здійснити моніторинг інформації у вітчизняних медіа.

Фото: newsclip.co.za

Міністерство культури та інформаційної політики у 2025 році здійснить моніторинг інформації в українських медіа. Про це йдеться в наказі відомства №35 від 22 січня.

Зокрема, державному підприємству «Центр захисту інформаційного простору України» доручено з 1 січня до 31 грудня 2025 року забезпечити підготовку та проведення заходів із моніторингу інформації у вітчизняних ЗМІ.

Департаменту фінансової політики відомства доручено виділити на проведення відповідних заходів майже 15 мільйонів гривень.

Так, передбачено асигнування на проведення заходів у сумі 14 млн 989,4 тис. грн, зокрема 1 млн 362,7 тис. грн на утримання служби виконавця.

Нагадаємо, у 2024 році Мінкультури також проводило заходи з моніторингу інформації у вітчизняних медіа. Тоді передбачалося виділити на ці цілі 10 мільйонів гривень.

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