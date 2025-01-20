В Дію возвратились актовые записи, услуги ФЛП, бронирование и другие документы

Актовые записи, услуги ФЛП, бронирование и другие документы и услуги вернулись в Дію. Как известно, Министерство юстиции возобновило работу реестров ЕГР и ДРАЦС.
Таким образом в Дії снова доступны:
Также заработала подача заявлений в международный Реестр убытков на портале Дія.
«Судебно-юридическая газета» сообщала, что 20 января полноценно восстановлена инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян.
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