В Дію возвратились актовые записи, услуги ФЛП, бронирование и другие документы

Министерство юстиции возобновило работу реестров ЕГР и ДРАЦС.

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Актовые записи, услуги ФЛП, бронирование и другие документы и услуги вернулись в Дію. Как известно, Министерство юстиции возобновило работу реестров ЕГР и ДРАЦС.

Таким образом в Дії снова доступны:

Актовые записи

Услуги ФЛП

Бронирование работников

Свидетельства о рождении

Выписка о месте жительства ребенка

Также заработала подача заявлений в международный Реестр убытков на портале Дія.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что 20 января полноценно восстановлена ​​инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян.

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