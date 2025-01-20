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В Дію возвратились актовые записи, услуги ФЛП, бронирование и другие документы

16:35, 20 января 2025
Министерство юстиции возобновило работу реестров ЕГР и ДРАЦС.
В Дію возвратились актовые записи, услуги ФЛП, бронирование и другие документы
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Актовые записи, услуги ФЛП, бронирование и другие документы и услуги вернулись в Дію. Как известно, Министерство юстиции возобновило работу реестров ЕГР и ДРАЦС.

Таким образом в Дії снова доступны:

  • Актовые записи
  • Услуги ФЛП
  • Бронирование работников
  • Свидетельства о рождении
  • Выписка о месте жительства ребенка

Также заработала подача заявлений в международный Реестр убытков на портале Дія.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что 20 января полноценно восстановлена ​​инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян.

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