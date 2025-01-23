Це сильний сигнал, нам потрібне лідерство США, — Андрій Сибіга про заклик Трампа до РФ про припинення війни

Очільник МЗС наголосив, що потрібно посилити тиск на Росію і змусити її вести переговори.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп закликав Росію якнайшвидше укласти угоду для завершення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав заяву нового лідера США.

«Це було справді сильне послання і сильний сигнал. Ми маємо посилити тиск на Росію і змусити її вести переговори. Нам потрібне лідерство США. Нам потрібно більше участі США. Це пункт перший», - зазначив Сибіга на панельній дискусії Ukraine: The Road Ahead на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, цитує «Інтерфакс-Україна».

Очільник МЗС наголосив на необхідності підвищити ціну для РФ за подальшу агресію.

За його словами, потрібно послабити країну-агресора, наприклад за допомогою сильної санкційної політики.

Андрій Сибіга також підкреслив, що третім пунктом є необхідність зміцнення України.

Міністр зазначив, що «нам потрібен цей пакет стримування, щоб стабілізувати ситуацію насамперед на полі бою, зміцнити наші військові оборонні можливості».

«Ми справді вітаємо такі сильні заяви президента Трампа. І ми віримо, що він буде переможцем. І ми віримо, що в нас є додатковий шанс отримати нову динаміку в дипломатичних зусиллях щодо припинення цієї війни та досягнення довгострокового справедливого і всеосяжного миру», - підкреслив очільник МЗС.

Раніше новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни РФ проти України стане офіційною політикою адміністрації Дональда Трампа. За його словами, війну потрібно закінчити так, аби не побачити її відновлення через 2-3 роки.

А Глава держави Володимир Зеленський час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради заявив, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників.

Додамо, Трамп доручив Келлогу завершити війну за 100 днів і планує особисто контролювати мирні переговори щодо України.

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