Андрій Сибіга візьме участь у розширеному засіданні очільників МЗС семи країн — ЗМІ

Розширене засідання міністрів закордонних справ низки країн має відбутися 12 лютого.

Фото: Getty Images

Україна візьме участь у розширеному засіданні міністрів закордонних справ низки країн-партнерів. Відповідне запрошення надійшло до голови МЗС України Андрія Сибіги. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

«Міністр закордонних справ України Сибіга запрошений на розширене засідання міністрів закордонних справ: Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії та США», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зустріч має відбутися 12 лютого в Парижі.

Раніше очільник МЗС наголосив, що потрібно посилити тиск на Росію і змусити її вести переговори.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.