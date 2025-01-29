В Україні арештували нові активи російського олігарха Дерипаски на понад 2 млрд грн

В Україні заблокували 500 тисяч тонн бокситів, що мали піти на російські ракети.

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Суд наклав арешт на нові активи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски на загальну суму понад 2,11 млрд грн. Про це повідомляє СБУ.

Арештовано майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, що зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав Дерипасці. Ця продукція є основною сировиною для виробництва алюмінію на підприємствах групи Русал, що належать олігарху.

За даними слідства, ресурси офіційно належали компанії, зареєстрованій в ЄС, яка виступала формальним замовником для подальшого експорту до РФ. У 2023 році українські правоохоронці заблокували цю схему.

Дерипаска є наближеним до Володимира Путіна і постачає алюміній для військово-промислового комплексу Росії. Його заводи виробляють компоненти для ракет Іскандер, бойових дронів і радіолокаційних систем.

СБУ заочно повідомила олігарху про підозру у фінансуванні війни. Раніше в Україні було націоналізовано всі його підприємства.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що до держбюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до кремля російських олігархів: братів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаска, Євгенія Гінера – банк, підприємства та ТРЦ Ocean Plaza.

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