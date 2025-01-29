Призначено нового заступника керівника Секретаріату ВККС

Павло Кулик, якій раніше працював у НАЗК, буде відповідати за питання цифровізації Комісії.

Джерело фото — ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 29 січня 2025 року призначила на посаду заступника керівника Секретаріату ВККС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Кулика Павла Олексійовича.

Приступити до виконання своїх обов’язків Павлу Кулику необхідно вже 5 лютого.

Нагадаємо, що ВККС ще 19 грудня 2024 року визнала Павла Кулика переможцем відповідного конкурсу.

Як розповідала «Судово-юридична газета», до призначення на посаду у ВККС, Павло Кулик працював на посаді керівника Відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Департаменту інформаційних систем, аналітичної роботи та захисту інформації НАЗК.

Також зазначимо, що до 2023 року у НАЗК працював і діючий голова ВККС Андрій Пасічник.

Зазначимо, що з листопада 2024 року у ВККС відсутній постійний керівник Секретаріату.

Автор В’ячеслав Хрипун

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