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Назначен новый заместитель руководителя Секретариата ВККС

16:52, 29 января 2025
Павел Кулик, ранее работавший в НАПК, будет отвечать за вопросы цифровизации Комиссии.
Назначен новый заместитель руководителя Секретариата ВККС
Источник фото — ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 29 января 2025 года назначила на должность заместителя руководителя Секретариата ВККС по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Кулика Павла Алексеевича.

Приступить к исполнению своих обязанностей Павлу Кулику необходимо уже 5 февраля.

Напомним, что ВККС еще 19 декабря 2024 года признала Павла Кулика победителем соответствующего конкурса.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», до назначения на должность в ВККС Павел Кулик работал в должности руководителя Отдела аналитической работы и информационного развития Департамента информационных систем, аналитической работы и защиты информации НАПК.

Также отметим, что до 2023 года в НАПК работал и действующий председатель ВККС Андрей Пасечник.

Отметим, что с ноября 2024 года в ВККС отсутствует постоянный руководитель Секретариата.

Автор Вячеслав Хрипун

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ВККС

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