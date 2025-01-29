Украинские беженцы в Польше могут получить деньги на аренду жилья

В Польше запустили программу помощи украинцам с арендой жилья.

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Украинцы, проживающие в центрах коллективного размещения в Польше, могут получить средства на аренду собственного жилья. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на фонд Siła Jedności, реализующий программу в Люблинском воеводстве.

Как пояснила представитель фонда Виктория Захарова, помощь предусматривает финансирование аренды квартиры на шесть месяцев, чтобы беженцы смогли стать более независимыми и интегрироваться в польское общество.

Особую поддержку оказывают многодетным семьям, одиноким матерям, людям с детьми с инвалидностью и пенсионерам, которые не могут позволить себе даже самое дешевое жилье.

Кроме финансовой помощи, беженцам также предлагают поддержку в поиске работы.

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