Українські біженці в Польщі можуть отримати гроші на оренду житла

У Польщі запустили програму допомоги українцям з орендою житла.

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Українці, які проживають у центрах колективного розміщення в Польщі, можуть отримати кошти на оренду власного житла. Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на фонд Siła Jedności, що реалізує програму в Люблінському воєводстві.

Як пояснила представниця фонду Вікторія Захарова, допомога передбачає фінансування оренди квартири на шість місяців, щоб біженці змогли стати більш незалежними та інтегруватися в польське суспільство.

Особливу підтримку надають багатодітним сім’ям, одиноким матерям, людям із дітьми з інвалідністю та пенсіонерам, які не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло.

Крім фінансової допомоги, біженцям також пропонують підтримку в пошуку роботи.

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