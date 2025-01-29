Військовозобов’язаний може не з’являтися за повісткою на проходження медогляду, якщо сам у строк подав електронний запит на проходження ВЛК – Кабмін вніс зміни

Якщо військовозобов’язаний отримав повістку на проходження медогляду і в межах строку подав запит про електронне направлення на ВЛК, він може не з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці, для проходження медогляду – зміни до постанови.

У разі, коли військовозобов’язаному або резервісту було надіслано або вручено повістку з метою проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби і таким військовозобов’язаним або резервістом в межах строку прибуття за такою повісткою було подано запит про формування в електронній формі направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду, вважається, що з часу отримання в електронній формі направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду військовозобов’язаний або резервіст підтверджує отримання повістки про виклик з метою проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

У такому випадку військовозобов’язані та резервісти можуть не з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Про це йдеться у внесених до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації змінах (до постанови №560), затверджених постановою Уряду від 28 січня 2025 р. №91. Відповідна норма додана до порядку.

Також ці зміни передбачають, що для формування направлення на ВЛК для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів керівник ТЦК або його відділу накладає на таке направлення кваліфікований електронний підпис у день його формування. Направлення може бути роздруковане. У такому разі його паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Під час вручення роздрукованого направлення військовозобов’язаним та резервістам під особистий підпис доводяться вимоги законодавства щодо відповідальності громадян за ухилення від військової служби, у тому числі за ухилення від проходження медичного огляду за направленням ТЦК, та строк завершення медогляду.

У разі коли військовозобов’язані та резервісти самостійно виявили бажання пройти медогляд, вони можуть подати запит засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста. Тобто, через Резерв+.

За наявності підстав для проходження медичного огляду направлення на ВЛК в електронній формі формується з використанням відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, протягом одного календарного дня з дня подання військовозобов’язаним або резервістом такого запиту. Сформоване за допомогою Реєстру направлення надсилається до кабінету у Резерв+.

Сформоване на запит військовозобов’язаного або резервіста направлення на ВЛК вважається отриманим ним у день надсилання цього направлення в електронний кабінет Резерв+.

У сформованому направленні на ВЛК для проходження медичного огляду зазначаються інформація згідно з вимогами законодавства щодо відповідальності громадян за ухилення від військової служби під час мобілізації, у тому числі за ухилення від проходження медичного огляду за направленням ТЦК, та строк завершення медичного огляду.

Військовозобов’язаним та резервістам, які добровільно виявили бажання проходити військову службу в обраній ними військовій частині та призиваються на військову службу під час мобілізації, командирами військових частин направлення на ВЛК для проходження медичного огляду видаються командирами військових частин або начальниками центру рекрутингу Збройних Сил за формою.

Автор: Наталя Мамченко

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