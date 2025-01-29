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Кабмін вніс зміни до схеми посадових окладів держслужбовців

16:28, 29 січня 2025
Рішення Уряду дозволить визначити умови оплати праці для низки державних службовців у 2025 році на основі класифікації посад.
Кабмін вніс зміни до схеми посадових окладів держслужбовців
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Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови від 29 грудня 2023 р. № 1409 та визнано такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 р. № 1335.  Про це повідомило Національне агентство України з питань державної служби.

У НАДС пояснили, що мова йде про затвердження окремої схеми посадових окладів для державних службовців органів сектору безпеки і оборони (крім Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України), обласних та окружних прокуратур, а також Пенсійного фонду у 2025 році.  

Проект постанови уряду було розроблено на виконання пункту 18 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».  

«Це рішення Уряду дозволить визначити умови оплати праці державних службовців зазначених державних органів у 2025 році на основі класифікації посад», - додали у НАДС.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив нову схему окладів держслужбовців на 2025 рік.

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держслужбовці Кабінет Міністрів України НАДС

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