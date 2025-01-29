В Україні з’явився новий дорожній знак – що він означає

В Україні запровадили новий дорожній знак для позначення острівців безпеки.

В Україні з’явився новий дорожній знак №7.25, який офіційно внесли до Правил дорожнього руху. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Знак має прямокутну форму з білим тлом, на якому зображені чорний щит і вигнута стрілка. Він позначає острівець безпеки або звуження дороги, а також вказує напрямок його об’їзду.

Новий знак встановлюватимуть у комплексі з іншими дорожніми позначеннями, що попереджають про обмеження швидкості, звуження дороги чи небезпечні ділянки.

Острівці безпеки активно облаштовують на українських дорогах, зокрема на багатосмугових трасах біля пішохідних переходів. Вони дають змогу пішоходам перечекати в безпечному місці перед продовженням руху. У темний час доби такі зони планують додатково освітлювати.

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