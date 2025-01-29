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КСУ вніс зміни до складу колегій та обрав секретарів

16:23, 29 січня 2025
Перший сенат на засіданні ухвалив ухвали про тимчасове залучення до складу неповноважних Першої та Третьої колегій суддів з інших колегій цього сенату.
КСУ вніс зміни до складу колегій та обрав секретарів
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Конституційний Суд України провів засідання, під час якого вніс зміни до складу колегій та обрав секретарів.

Зокрема, як повідомили у КСУ, 29 січня, Перший сенат на засіданні ухвалив ухвали про тимчасове залучення до складу неповноважних Першої та Третьої колегій суддів з інших колегій цього сенату.

До складу Першої колегії залучено суддю Аллу Олійник, до складу Третьої – суддю Віктора Кичуна.

Також 29 січня відбулися засідання Першої і Третьої колегій суддів Першого сенату Суду, на яких обрали секретарів цих колегій.

Секретарем Першої колегії суддів Першого сенату Суду обрано суддю Петра Філюка, секретарем Третьої колегії суддів – суддю Олександра Петришина.

Як писала «Судово-юридична газета», одразу у трьох суддів КСУ Віктора Колісника, Віктора Кривенка та Володимира Мойсика закінчився термін повноважень.

З 27 січня Конституційний Суд України тимчасово працюватиме у складі 11 суддів Суду.

Для проведення засідань Великої Палати КСУ, яка розглядає конституційні подання, необхідна присутність щонайменше 12 суддів КСУ.

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суддя КСУ

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