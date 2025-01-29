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КСУ внес изменения в состав коллегий и избрал секретарей

16:23, 29 января 2025
Первый сенат на заседании принял постановления о временном привлечении в состав неполномочных Первой и Третьей коллегий судей из других коллегий этого сената.
КСУ внес изменения в состав коллегий и избрал секретарей
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Конституционный Суд Украины провел заседание, в ходе которого внес изменения в состав коллегий и избрал секретарей.

В частности, как сообщили в КСУ, 29 января, Первый сенат на заседании принял постановления о временном привлечении в состав неполномочных Первой и Третьей коллегий судей из других коллегий этого сената.

В состав Первой коллегии привлечено судью Аллу Олейник, в состав Третьей – судью Виктора Кичуна.

Также 29 января прошли заседания Первой и Третьей коллегий судей Первого сената Суда, на которых избрали секретарей этих коллегий.

Секретарем Первой коллегии судей Первого сената Суда избран судья Петр Филюк, секретарем Третьей коллегии судей – судья Александр Петришин.

Как писала «Судебно-юридическая газета», сразу у трех судей КСУ Виктора Колесника, Виктора Кривенко и Владимира Мойсика истек срок полномочий.

С 27 января Конституционный Суд Украины будет временно работать в составе 11 судей Суда.

Для проведения заседаний Большой Палаты КСУ, которая рассматривает конституционные представления, необходимо присутствие не менее 12 судей КСУ.

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судья КСУ

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