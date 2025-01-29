В Украине появился новый дорожный знак – что он означает

В Украине ввели новый дорожный знак для обозначения островков безопасности.

В Украине появился новый дорожный знак №7.25, который официально внесли в Правила дорожного движения. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Знак имеет прямоугольную форму с белым фоном, на котором изображены черный щит и изогнутая стрелка. Он обозначает островок безопасности или сужение дороги, а также указывает направление его объезда.

Новый знак будут устанавливать в комплексе с другими дорожными обозначениями, предупреждающими об ограничении скорости, сужении дороги или опасных участках.

Островки безопасности активно обустраивают на украинских дорогах, в частности на многополосных трассах возле пешеходных переходов. Они позволяют пешеходам переждать в безопасном месте перед продолжением движения. В темное время суток такие зоны планируют дополнительно освещать.

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