Кабмін затвердив нову схему окладів держслужбовців на 2025 рік

Фактично уряд змінив лише рік у назві постанови – замість 2024 вказано 2025.

Уряд постановою від 31 грудня 2024 року №1534 вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів від 29 грудня 2023 року №1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році».

Зміни полягають у зміні року застосування цієї постанови – замість «2024» вказано «2025».

«У назві та абзаці другому пункту 1 постанови цифри «2024» замінити цифрами «2025».

У назві схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році, затвердженої зазначеною постановою, цифри «2024» замінити цифрами «2025» - йдеться у постанові.

Отже, порядок розрахунку окладів держслужбовців не зміниться.

Крім того, у переліку типових посад державної служби в межах рівнів посад, затвердженому зазначеною постановою, позиції третього секретаря та аташе у консульській установі України віднесено до середнього фахового рівня.

Слід зазначити, що відповідно до закону про бюджет на 2025 рік у поточному році зупинено дію ч. 1 статті 52 Закону «Про державну службу» в частині встановлення надбавки за вислугу років на державній службі державним службовцям державних органів, які здійснюють оплату праці на основі класифікації посад. Нагадаємо, зупинена норма передбачає, що надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу.

Також закон про бюджет встановив, що у 2025 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад, з урахуванням класифікації посад, проведеної у 2024 році, крім державних органів, зазначених у пунктах 16 (тобто, крім НАЗК, НАБУ, ДБР, а також Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) та 17 (тобто, крім Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, керівника та членів служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя) та частині 7 статті 50 Закону «Про державну службу» (тобто, крім податкової та митної служб).

Крім того, закон про бюджет встановлює, що для працівників Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань не застосовується «заморожений» зменшений прожитковий мінімум для розрахунку окладів. Тобто, при розрахунку окладів будуть застосовувати 3028 грн.

Оплата праці державних службовців органів сектору безпеки і оборони (крім Міноборони, МВС), обласних та окружних прокуратур, а також Пенсійного фонду в 2025 році здійснюється на основі класифікації посад за окремою схемою посадових окладів, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Автор: Наталя Мамченко

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