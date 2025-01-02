Більшість членів фракції Джастіна Трюдо закликають його піти у відставку

Найбільша фракція партії передала прем'єр-міністру Канади повідомлення, щоб той пішов у відставку.

Фото: teenvogue.com

Більшість членів фракції прем'єр-міністра Канади Джастін Трюдо закликають його піти у відставку, пише Politico.

Видання зазначає, що рейтинг Трюдо дуже впав. Також він стикається з проблемами всередині своєї партії щодо того, чи він є відповідним лідером для об'єднання канадців.

«Прем'єр-міністр Джастін Трюдо більше не має підтримки фракції, і щоб зберегти хоч якусь гідність, він має негайно піти у відставку», — написав депутат від Калгарі Джордж Чахал у листі фракції від 27 грудня.

Послання відбулося після нещодавньої онлайн-зустрічі, під час якої 51 ліберальний член парламенту з Онтаріо обговорили лідерство Трюдо. Після зустрічі найбільша фракція партії передала прем'єр-міністрові повідомлення: піти у відставку.

«Ми досягли критичної точки», - сказав один з лібералів, який був присутній на зустрічі.

Протягом року Трюдо стикався із закликами піти з партії, яку він очолював із 2013 року. Вимоги посилилися після звільнення Христі Фріланд на початку цього місяця. Давній союзник Трюдо пішов з посад заступника прем'єр-міністра та глави фінансів, пославшись на напруженість між їхніми відомствами щодо того, як впоратися з загрозою збільшення мита від США, про що заявляв Дональд Трамп, а також з податковими пільгами.

Прем'єр-міністра Канади також залишила його Атлантична фракція, група, яку команда Трюдо вважала життєво важливою для своїх надій на перемогу для четвертого терміну.

Видання додає, що канцелярія прем'єр-міністра не відреагувала на неодноразові прохання прокоментувати ситуацію.

Члени ліберальних зборів чекають на відповідь, коли Трюдо повернеться до Оттави. Дехто хоче провести екстрене засідання, щоб на ньому почути плани прем'єр-міністра. Інші кажуть, що не балотуватимуться знову, якщо він залишиться.

Уточнюється, що у партії відсутній механізм, який міг би змістити Трюдо, тому це рішення йому доведеться ухвалити самостійно. Якщо він вирішить піти у відставку, статут Ліберальної партії каже, що її правління обере тимчасового лідера.

У виданні додають, що федеральні вибори можуть відбутися наприкінці січня, якщо противники Трюдо повалять уряд меншості, коли Палата представників повернеться з канікул.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп запропонував Мексиці та Канаді стати штатом США, якщо вони хочуть продовжувати отримувати субсидії.

Крім того, Дональд Трамп запропонував Джастіну Трюдо розглянути посаду губернатора Канади як 51-го штату США у розмові стосовно запровадження мит, провалу питання потоку наркотиків та нелегальних мігрантів до США через кордон з Канадою.

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