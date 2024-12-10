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Дональд Трамп запропонував Мексиці та Канаді увійти до складу США

09:23, 10 грудня 2024
Обраний президент США Дональд Трамп запропонував зробити Мексику штатом США через торговий дисбаланс між двома країнами.
Дональд Трамп запропонував Мексиці та Канаді увійти до складу США
Джерело фото: Anna Moneymaker/Getty Images
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Обраний президент США Дональд Трамп запропонував Мексиці та Канаді стати штатом США, якщо вони хочуть продовжувати отримувати субсидії. Про це пише Newsweek.

Як зазначається, Трамп погрожував запровадити 25-відсоткове мито на імпорт із Канади та Мексики, якщо вони не займуться питанням контрабанди наркотиків і незаконного перетину кордону.

«Ми субсидуємо Канаду на суму понад 100 мільярдів доларів на рік. Ми субсидуємо Мексику майже на 300 мільярдів доларів. Ми не повинні субсидувати – чому ми субсидуємо ці країни? Якщо ми збираємося їх субсидувати, нехай вони стати державою», - сказав Трамп. «Ми субсидуємо Мексику, ми субсидуємо Канаду, і ми субсидуємо багато країн у всьому світі. Все, що я хочу зробити, це мати рівні, швидкі, але чесні умови гри».

Подібне зауваження новообраний президент зробив щодо Канади. Як пишуть у медіа, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі 29 листопада на курорті Мар-а-Лаго у Флориді сказав новообраному президенту, що тарифні плани зруйнують економіку Канади. У ЗМІ пишуть, що у відповідь республіканець жартома запропонував: «Можливо, Канада повинна стати 51-м штатом».

Трамп також заявив у пості від 25 листопада на Truth Social, що він стягуватиме з Китаю 10-відсоткове мито «понад будь-які додаткові мита», якщо Пекін не почне боротися з контрабандою фентанілу.

«Тарифи, якщо їх правильно використовувати, є дуже потужним інструментом, не тільки економічно, але й для досягнення інших цілей поза економікою», – зазначив Трамп.

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США Дональд Трамп Мексика Канада

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