Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США

09:23, 10 декабря 2024
Избранный президент США Дональд Трамп предложил сделать Мексику штатом США из-за торгового дисбаланса между двумя странами.
Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США
Источник фото: Anna Moneymaker/Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Выбранный президент США Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде стать штатом США, если они хотят продолжать получать субсидии. Об этом пишет Newsweek.

Как отмечается, Трамп угрожал ввести 25-процентную пошлину на импорт из Канады и Мексики, если они не займутся вопросом контрабанды наркотиков и незаконного пересечения границы.

«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 млрд долларов. Мы не должны субсидировать – почему мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся их субсидировать, пусть они станут частью США», - сказал Трамп. «Мы субсидируем Мексику, мы субсидируем Канаду, и мы субсидируем многие страны по всему миру. Все, что я хочу сделать, это иметь равные, быстрые, но честные условия игры».

Подобное замечание новоизбранный президент сделал по отношению к Канаде. Как пишут в медиа премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи 29 ноября на курорте Мар-а-Лаго во Флориде сказал новоизбранному президенту, что тарифные планы разрушат экономику Канады. В СМИ пишут, что в ответ республиканец в шутку предложил: «Возможно, Канада должна стать 51-м штатом».

Трамп также заявил в посту от 25 ноября на Truth Social, что он будет взимать с Китая 10-процентную пошлину «сверх любых дополнительных пошлин», если Пекин не станет бороться с контрабандой фентанила.

«Тарифы, если их правильно использовать, являются очень мощным инструментом, не только экономически, но и для достижения других целей вне экономики», - отметил Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Мексика Канада

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС объявляет отбор на 1463 вакантных должности судей местных судов – известны подробности

Об отборе на должности судей будет объявлено 11 декабря, документы можно будет подать в марте, а квалификационный экзамен состоится летом 2025 года.

Работодатель не может уволить разоблачителя коррупции или привлечь его к дисциплинарной ответственности – Верховный Суд

Обличитель коррупции не может быть уволен или принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны руководителя или работодателя другим негативным мерам влияния – позиция Верховного Суда.

Кабмин предлагает освободить владельцев авто – участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства – от обязательных договоров страхования ответственности

Правительство предлагает освободить участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства по 31 декабря 2025 г. от обязательного заключения договоров страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей.

Требование набирать 75% баллов за IQ-тест, а также необходимость сдавать экзамен по всем видам судебной специализации для участников отбора на должности судей отменены – Президент подписал закон

Изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» в части особенностей сдачи квалификационного экзамена стали реальностью.

Судей и работников аппаратов судов необходимо включить в перечень лиц, имеющих право участвовать в программе «еОселя» – Совет судей Украины

Участие судей и работников аппаратов судов в программе «еОселя» позволит не только обеспечить их жилищные нужды, но и подчеркнет вклад в функционирование государства в кризисных условиях.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Віктор Дубовик
    Віктор Дубовик
    генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України