Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил сделать Мексику штатом США из-за торгового дисбаланса между двумя странами.

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Выбранный президент США Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде стать штатом США, если они хотят продолжать получать субсидии. Об этом пишет Newsweek.

Как отмечается, Трамп угрожал ввести 25-процентную пошлину на импорт из Канады и Мексики, если они не займутся вопросом контрабанды наркотиков и незаконного пересечения границы.

«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 млрд долларов. Мы не должны субсидировать – почему мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся их субсидировать, пусть они станут частью США», - сказал Трамп. «Мы субсидируем Мексику, мы субсидируем Канаду, и мы субсидируем многие страны по всему миру. Все, что я хочу сделать, это иметь равные, быстрые, но честные условия игры».

Подобное замечание новоизбранный президент сделал по отношению к Канаде. Как пишут в медиа премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи 29 ноября на курорте Мар-а-Лаго во Флориде сказал новоизбранному президенту, что тарифные планы разрушат экономику Канады. В СМИ пишут, что в ответ республиканец в шутку предложил: «Возможно, Канада должна стать 51-м штатом».

Трамп также заявил в посту от 25 ноября на Truth Social, что он будет взимать с Китая 10-процентную пошлину «сверх любых дополнительных пошлин», если Пекин не станет бороться с контрабандой фентанила.

«Тарифы, если их правильно использовать, являются очень мощным инструментом, не только экономически, но и для достижения других целей вне экономики», - отметил Трамп.

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