Орбан приехал к Трампу в резиденцию – встречу провели при участии Маска и Волца, фото

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.

Там также был бизнесмен и соратник Трампа Илон Маск и номинант на должность советника по национальной безопасности Майк Уолц.

Об этом венгерский премьер написал в соцсети X.

Премьер-министр Венгрии не сообщил детали о целях своего визита, но заявил, что провел в Мар-а-Лаго послеобеденное время, а фото подписал словами «Будущее началось».

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