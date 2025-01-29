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Кабмин внес изменения в схему должностных окладов госслужащих

16:28, 29 января 2025
Решение правительства позволит определить условия оплаты труда для ряда государственных служащих в 2025 году на основе классификации должностей.
Кабмин внес изменения в схему должностных окладов госслужащих
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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление от 29 декабря 2023 № 1409 и признано утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 22 ноября 2024 г. № 1335. Об этом сообщило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

В НАГС объяснили, что речь идет об утверждении отдельной схемы должностных окладов для государственных служащих органов сектора безопасности и обороны (кроме Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины), областных и окружных прокуратур, а также Пенсионного фонда в 2025 году.

Проект постановления правительства был разработан во исполнение пункта 18 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

«Это решение Правительства позволит определить условия оплаты труда государственных служащих указанных государственных органов в 2025 году на основе классификации должностей», - добавили в НАГС.

Напомним, ранее Кабмин утвердил новую схему окладов госслужащих на 2025 год.

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госслужащие Кабинет Министров Украины НАДС

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