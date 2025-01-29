Военнообязанный может не являться по повестке на прохождение медосмотра, если сам в срок подал электронный запрос на прохождение ВЛК – Кабмин внес изменения

Если военнообязанный получил повестку на прохождение медосмотра и в пределах срока подал запрос об электронном направлении на ВЛК, он может не появляться в срок и место, указанные в повестке, для прохождения медосмотра – изменения в постановление.

В случае, когда военнообязанному или резервисту была направлена ​​или вручена повестка с целью прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе и таким военнообязанным или резервистом в пределах срока прибытия по такой повестке был подан запрос о формировании в электронной форме направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра, считается, что со времени получения в электронной форме направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра военнообязанный или резервист подтверждает получение повестки о вызове с целью прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе.

В таком случае, военнообязанные и резервисты могут не являться в срок и место, указанные в повестке для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

Об этом говорится во внесенных в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации изменениях (в постановление №560), утвержденных постановлением Правительства от 28 января 2025 г. №91. Соответствующая норма добавлена ​​в порядок.

Также эти изменения предполагают, что для формирования направления на ВЛК для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов руководитель ТЦК или его отдела накладывает на такое направление квалифицированную электронную подпись в день его формирования. Направление может быть распечатано. В таком случае бумажная форма должна содержать подходящий для считывания QR-код с соответствующей информацией.

При вручении распечатанного направления военнообязанным и резервистам под личную подпись доводятся требования законодательства об ответственности граждан за уклонение от военной службы, в том числе за уклонение от прохождения медицинского осмотра по направлению ТЦК и срок завершения медосмотра.

В случае, когда военнообязанные и резервисты самостоятельно изъявили желание пройти медосмотр, они могут подать запрос средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста. То есть через Резерв+.

При наличии оснований для прохождения медицинского осмотра направление на ВЛК в электронной форме формируется с использованием сведений, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, в течение одного календарного дня со дня представления военнообязанным или резервистом такого запроса. Сформированное с помощью Реестра направление направляется в кабинет в Резерв+.

Сформированное по запросу военнообязанного или резервиста направления на ВЛК считается полученным им в день отправки этого направления в электронный кабинет Резерв+.

В сложившемся направлении на ВЛК для прохождения медицинского осмотра указываются информация в соответствии с требованиями законодательства об ответственности граждан за уклонение от военной службы во время мобилизации, в том числе за уклонение от прохождения медицинского осмотра по направлению ТЦК, и срок завершения медицинского осмотра.

Военнообязанным и резервистам, которые добровольно изъявили желание проходить военную службу в избранной ими воинской части и призываются на военную службу во время мобилизации, командирами воинских частей направления на ВЛК для прохождения медицинского осмотра выдаются командирами воинских частей или начальниками центра рекрутинга Вооруженных Сил.

Автор: Наталя Мамченко

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