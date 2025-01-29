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В Украине арестовали новые активы российского олигарха Дерипаски на более чем 2 млрд грн

17:05, 29 января 2025
В Украине заблокировали 500 тысяч тонн бокситов, которые должны были пойти на российские ракеты.
В Украине арестовали новые активы российского олигарха Дерипаски на более чем 2 млрд грн
Фото: Getty Images
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Суд наложил арест на новые активы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски на общую сумму более 2,11 млрд грн. Об этом сообщает СБУ.

Арестовано почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, хранившихся на складах Николаевского глиноземного завода, который ранее принадлежал Дерипаске. Эта продукция является основным сырьем для производства алюминия на предприятиях группы Русал, принадлежащих олигарху.

По данным следствия, ресурсы официально принадлежали компании, зарегистрированной в ЕС, которая выступала формальным заказчиком для дальнейшего экспорта в РФ. В 2023 году украинские правоохранители заблокировали эту схему.

Дерипаска является приближенным к Владимиру Путину и поставляет алюминий для военно-промышленного комплекса России. Его заводы производят компоненты для ракет Искандер, боевых дронов и радиолокационных систем.

СБУ заочно сообщила олигарху о подозрении в финансировании войны. Ранее в Украине были национализированы все его предприятия.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в госбюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к кремлю российских олигархов: братьев Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера – банк, предприятия и ТРЦ Ocean Plaza.

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