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Міських голів Львівщини оштрафували за невиконання мобілізаційних планів – в ОК «Захід» назвали це законним

17:36, 29 січня 2025
Оперативне командування «Захід» підтвердило законність штрафів для голів Львівщини.
Міських голів Львівщини оштрафували за невиконання мобілізаційних планів – в ОК «Захід» назвали це законним
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В Оперативному командуванні «Захід» заявили, що штрафи, накладені на кількох міських голів у Львівській області за невиконання планів мобілізації, відповідають чинному законодавству України. Відповідну позицію в ОК висловили в коментарі для BBC News Україна.

Зокрема, в ОК наголосили на ролі органів місцевого самоврядування у забезпеченні первинного військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, а також у забезпеченні їх прибуття до пунктів збору.

«Органи місцевого самоврядування, зокрема, забезпечують первинний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також заходи оповіщення та забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору», — зазначили у командуванні. Військові також підкреслили, що начальник Дрогобицького РТЦК діяв у межах своїх повноважень і відповідно до вимог законодавства України.

В ОК «Захід» додали, що всі РТЦК західного регіону працюють у «у дусі відкритості та взаємного діалогу з органами місцевого самоврядування і влади».

«В умовах агресії рф проти України закликаємо всіх учасників цього процесу до спільної злагодженої роботи, яка має переслідувати одну єдину мету — нашу перемогу», — підсумували в командуванні.

Нагадаємо, що це перший випадок в Україні, коли очільники кількох населених пунктів Львівщини отримали штрафи від ТЦК за начебто невиконання планів мобілізації.

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Львів штраф ТЦК мобілізація

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