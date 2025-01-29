ЄС розглядає санкції проти Росії через глушіння звʼязку та GPS

Росія втручається у супутникову навігацію, а ЄС готує відповідь.

Фото: nv.ua

Європейський Союз може запровадити санкції проти Росії через її зловмисну діяльність у космічному просторі. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, передає «Європейська правда».

За її словами, Росія систематично глушить сигнали супутникової навігації, що є частиною гібридних атак проти ЄС.

«Існують ризики для наших супутників, наземної інфраструктури та космічної промисловості від кінетичної, електронної та високоенергетичної зброї. Шпигунство є постійною загрозою», – наголосила Каллас.

Вона закликала покращити моніторинг космічної діяльності РФ та визначити винних у таких атаках. Також ЄС може розширити положення про взаємну оборону на космос.

Каллас додала, що Брюссель може запровадити санкції за космічні атаки за аналогією з обмеженнями проти російських розвідників за кібератаки.

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