На Полтавщині запустили мобільні аптечні пункти

В планах — регулярні виїзди до 15 населених пунктів Карлівського та Решетилівського районів.

На Полтавщині запрацював перший мобільний аптечний пункт, який обслуговуватиме п’ять сіл Полтавського району. Надалі в планах — регулярні виїзди до 15 населених пунктів Карлівського та Решетилівського районів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У мобільних аптеках відпускаються лікарські засоби як за рецептом, так і безрецептурні, а також ті, що підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки», тобто їхню вартість повністю або частково покриває держава.

Як зазначають у МОЗ, перша мобільна аптека почала роботу торік в січні на Харківщині. За рік вдалося охопити 14 областей.

Щоби отримати в такій аптеці ліки за програмою «Доступні ліки» потрібен мобільний телефон, на який надійде код підтвердження електронного рецепта.

Продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у мобільному аптечному пункті заборонений.

Інформацію про час та місця прибуття мобільних аптек можна отримати у сімейного лікаря або органи місцевого самоврядування.

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