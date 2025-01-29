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Мінфін оновить форми бюджетної звітності

23:30, 29 січня 2025
Зміни набудуть чинності зі звітності за І квартал 2025 року.
Мінфін оновить форми бюджетної звітності
Фото з відкритих джерел
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Міністерство фінансів України анонсувало оновлення форм бюджетної звітності та змін до порядку їх складання, згідно з проєктом наказу, оприлюдненим на офіційному сайті відомства. Зміни, що стосуються розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, набудуть чинності зі звітності за І квартал 2025 року.

Проєкт наказу передбачає доповнення звітів низкою нових показників. Зокрема, до звітів про надходження та використання коштів спеціального фонду будуть додані дані про залишки коштів, отриманих у звітному періоді. Крім того, змінюється порядок відображення надходжень у натуральній формі в звітах щодо надходжень за плату за послуги та за іншими джерелами власних надходжень.

Також запропоновано внести доповнення в Звіт про виконання бюджету Фонду, зокрема, щодо перерахованих коштів з попередніх звітних періодів. Поряд з цим, буде уточнено розкриття інформації про дебіторську та кредиторську заборгованість, а деякі показники, що раніше були частиною форм звітності, будуть включені до пояснювальної записки.

У результаті оновлень, які торкнуться 20 форм звітності, зміниться структура подання інформації щодо окремих субвенцій, кредитів від іноземних держав, а також надходжень бюджетних установ у натуральній формі.

Згідно з наказом, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, а також фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування повинні складати звітність відповідно до нових вимог з початку 2025 року.

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Мінфін

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