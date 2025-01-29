У соцмережі оприлюднили відео, де водій не пропустив пішохода — поліція покарала кермувальника

На водія поліцейські склали адмінпротокол.

У Дніпрі покарали водія автомобіля Ford, який не пропустив пішохода на переході.

«Днями у соціальних мережах з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували порушення правил дорожнього руху на перехресті вулиць Запорізьке шосе та Панікахи. Там водій автомобіля Ford не пропустив жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу на дозволяючий сигнал світлофора», - заявила патрульна поліція Дніпропетровської області.

Також там додали, що розшукали чоловіка, який перебував у той час за кермом та склали на нього адміністративні матеріали за ч. 5 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходу, що спричинило створення аварійної обстановки) КУпАП.

На громадянина чекає суд, зазначили у поліції.

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