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У соцмережі оприлюднили відео, де водій не пропустив пішохода — поліція покарала кермувальника

23:48, 29 січня 2025
На водія поліцейські склали адмінпротокол.
У соцмережі оприлюднили відео, де водій не пропустив пішохода — поліція покарала кермувальника
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У Дніпрі покарали водія автомобіля Ford, який не пропустив пішохода на переході.

«Днями у соціальних мережах з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували порушення правил дорожнього руху на перехресті вулиць Запорізьке шосе та Панікахи. Там водій автомобіля Ford не пропустив жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу на дозволяючий сигнал світлофора», - заявила патрульна поліція Дніпропетровської області.

Також там додали, що розшукали чоловіка, який перебував у той час за кермом та склали на нього адміністративні матеріали за ч. 5 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходу, що спричинило створення аварійної обстановки) КУпАП.

На громадянина чекає суд, зазначили у поліції.

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