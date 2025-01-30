На Одещині викрили канал переправлення військовозобов'язаних через кордон за документами моряків

Двом жінкам оголошено підозру за підробку документів для уникнення мобілізації.

На Одещині правоохоронці ліквідували канал нелегального переправлення чоловіків, які підлягають мобілізації, через державний кордон під виглядом моряків. Двом жінкам, 62 та 65 років, які організували незаконну схему, оголошено підозру. Їм загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомила поліція Одеської області.

Поліцейські з’ясували, що підозрювані за певну плату виготовляли підроблені свідоцтва про проходження фахової підготовки та посвідчення моряка, що дозволяло чоловікам уникнути мобілізації та виїхати за кордон як члени екіпажу суден. За свої послуги організаторки брали понад шість тисяч доларів.

Правоохоронці задокументували випадок працевлаштування одного з військовозобов'язаних як матроса на вантажне судно, яке курсувало країнами Євросоюзу. Під час обшуків у фігуранток вилучено більше 180 тисяч доларів, документи, мобільні телефони та автомобілі.

Жінкам інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, підробку документів та сприяння вчиненню цих злочинів. Максимальне покарання передбачає до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліцейські продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до злочинної схеми.

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