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В Україні арештували колекційний Rolls-Royce, який ввезли контрабандним шляхом

07:18, 30 січня 2025
Rolls-Royce Silver Wraith II вилучили і ухвалою суду на авто наклали арешт.
В Україні арештували колекційний Rolls-Royce, який ввезли контрабандним шляхом
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У Київській області було заарештовано незаконно ввезений в Україну легковий автомобіль Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року випуску.

Як повідомила прокуратура Київської обласної, фігуранти налагодили нелегальну схему імпорту транспортних засобів. Підставою для переміщення згаданого автомобіля через державний кордон слугував підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, що також підтверджується висновком експертів.

Зазначається, що слідчим суддею Солом’янського районного суду міста Києва накладено арешт на вилучений автомобіль.

Rolls-Royce Silver Wraith II - доволі рідкісна модель, адже всього з 1975 по 1980 рік випустили 2135 таких седанів. Коштує така автівка від 25 до 50 тисяч доларів.

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прокуратура Київ

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