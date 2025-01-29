Павло Дуров після успіху DeepSeek пояснив, чому Китай так швидко наздогнав США в галузі ШІ

На його думку, прогрес Китаю в ефективності алгоритмів не виник із нічого, вся справа в школі.

Після успіху китайського стартапу в області ШІ DeepSeek, генеральний директор Telegram Павло Дуров висловив думку про причини, чому Китай «так швидко наздогнав США в галузі штучного інтелекту».

На його думку, прогрес Китаю в ефективності алгоритмів не виник із нічого. Він вважає, що річ у тому, що китайська система середньої освіти перевершує західну.

«Китайські учні вже давно перевершують інших з математики та програмування на міжнародних олімпіадах.

Коли справа доходить до підготовки визначних результатів у математиці та природознавстві, система середньої освіти Китаю перевершує західну. Вона заохочує жорстку конкуренцію серед учнів..

Навпаки, більшість західних шкіл перешкоджають конкуренції, забороняючи публічні оголошення оцінок та рейтингів учнів. Обґрунтування зрозуміле — захистити учнів від тиску чи глузувань. Однак такі заходи також передбачувано демотивують найкращих учнів. Перемога та поразка — дві сторони однієї медалі. Усуньте переможених – і ви усунете переможців», - пише Дуров.

На його думку, для багатьох учнів мотивація досягти успіху у старшій школі виходить з того, що вони ставляться до неї як до змагальної гри, прагнучи зайняти перше місце проти сильних суперників, а усунення прозорості в успішності учнів може зробити школу безглуздою для амбітних підлітків.

«Не дивно, що багато обдарованих дітлахів тепер знаходять змагальні ігри більш захоплюючими, ніж навчання — принаймні у відеоіграх вони можуть бачити, який рейтинг займає кожен гравець», - зазначає підприємець.

Дуров вважає, що якщо система середньої освіти не зазнає радикальної реформи, «зростаюче домінування Китаю в технологіях здається неминучим».

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