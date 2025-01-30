У скринінговому звіті Єврокомісії йдеться про перезавантаження і переатестацію ДБР – Ярослав Железняк

За словами першого заступника голови комітету, перший скринінговий звіт Єврокомісії містить рекомендації стосовно перезавантаження керівництва ДБР та переатестації співробітників за моделлю Бюро економічної безпеки, тобто, з вирішальним голосом «міжнародників».

Європейська комісія 16 січня відправила Європейській раді перший скринінговий звіт першого кластера «Основи» переговорів про членство України в Європейському Союзі з подальшим обговоренням документа державами-членами. Відповідну інформацію за запитом агентства Інтерфакс-Україна надали в Європейській комісії.

Наразі цей звіт не опубліковано.

Разом з тим, перший заступник парламентського комітету з питань податкової політики, народний депутат Ярослав Железняк відкрив деякі деталі «скринінгового репорту». За його словами, він налічує 200 сторінок, а у частині стосовно Державного бюро розслідувань йдеться про те, що ДБР треба перезавантажувати за моделлю Бюро економічної безпеки, тобто, провести «перезавантаження керівництва та переатестацію співробітників».

Нагадаємо, що нового керівника БЕБ за новим законом буде відбирати комісія з вирішальним голосом міжнародних експертів. Раніше «Судово-юридична газета» публікувала аналіз, який свідчить, що з 43 кандидатів, незважаючи на заклики подавати свої кандидатури до конкурс, всього лише 2 є представниками бізнесу. Інші кандидати представляють НАБУ, прокуратуру, саме БЕБ, податківців та держслужбовців.

Оскільки цей скринінговий звіт поки ніде не публікувався, і за словами Ярослава Железняка з ним поки неможливо ознайомитися, невідомо, яким чином з ним зміг ознайомитися народний депутат.

Слід зазначити, що відбір на посаду директора ДБР наразі проводиться конкурсною комісією, яка складається з 9 членів. По троє призначаються Президентом, парламентом за поданням комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, а також Кабміном на підставі пропозицій міжнародних партнерів. Для прийняття рішення комісії потрібно 5 голосів.

Нагадаємо, що у звіті стосовно розширення, який було опубліковано за 30 жовтня 2024 року, Єврокомісія вказала на те, що Україна має запровадити прозорі та засновані на заслугах процедури найму та відбору на керівні посади в центральних і регіональних управліннях Національної поліції та Державного бюро розслідувань (ДБР) із значним залученням незалежних експертів, а також жорсткі дисциплінарні та антикорупційні правила, спрямовані на місцевий контекст та усунення реальних корупційних ризиків.

Втім, безпосередньо про перезавантаження там мова не йшла.

Як відомо, переговори про вступ до ЄС розбито на 35 розділів, згрупованих у шість кластерів, які відкривають по черзі, зважаючи на прогрес у їх виконанні країною-кандидатом.

Під час головування Польщі у Раді ЄС Європейський Союз може почати переговори з Києвом щодо 2 із 6 запланованих переговорних кластерів . Перший — щодо «фундаментальних» вимог — уже в березні 2025 року, а другий — щодо коригування спільної зовнішньої політики та політики безпеки – до червня.

Мета полягає в тому, щоб до березня відкрити п’ять «фундаментальних» розділів кластера. Тобто, розпочати роботу з Києвом над розділами про судоустрій та основні права, правосуддя, свободу та безпеку, державні закупівлі, статистику, фінансовий контроль, а також економічні критерії, функціонування демократичних інститутів, реформу державного управління.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.