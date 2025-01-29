ЄС може розпочати переговори про вступ України до березня – з розділу стосовно правосуддя і основоположних прав

Вже до березня ЄС може розпочати роботу з Києвом над переговорними розділами про судоустрій та основні права, правосуддя і функціонування демократичних інститутів.

Під час головування Польщі у Раді ЄС Європейський Союз може почати переговори з Києвом щодо 2 із 6 запланованих переговорних кластерів . Перший — щодо «фундаментальних» вимог — уже в березні 2025 року, а другий — щодо коригування спільної зовнішньої політики та політики безпеки – до червня. Про це повідомляє Eunews.

Так, на засіданні Ради ЄС із загальних справ міністр європейських справ Швеції Джессіка Розенкранц зібрала своїх колег на неформальну зустріч щодо розширення ЄС. Разом із 27 країнами-членами також були присутні Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас, комісар з питань розширення Марта Кос та віце-прем’єр-міністр України Ольга Стефанішина. Дипломатичні джерела пояснюють, що зустріч виявила широку підтримку якнайшвидшого відкриття двох кластерів і необхідність того, щоб Рада ЄС «була готова визнати прогрес, досягнутий усіма країнами-кандидатами». «Тому що — подивіться на Західні Балкани — «відсутність визнання вже підігріла давнє розчарування», зазначає видання.

Столиці, які найбільше підтримують процес інтеграції, вважають, що настав слушний час, оскільки, як сказала Розенкранц, «є дуже сильна підтримка з боку польського головування». Серед них Стокгольм, який сьогодні підтримує Київ «у 25 із 35 розділів переговорів», заявила міністр.

Мета полягає в тому, щоб до березня відкрити п’ять «фундаментальних» розділів кластера. Тобто, розпочати роботу з Києвом над розділами про судоустрій та основні права, правосуддя, свободу та безпеку, державні закупівлі, статистику, фінансовий контроль, а також економічні критерії, функціонування демократичних інститутів, реформу державного управління.

Комісар Марта Кос додала, що «з технічної точки зору було б можливим відкрити кластер із зовнішніх відносин також у першій половині року». І що під час ранкової дискусії «багато держав-членів підтримали» цю мету. Ця підтримка має вирішальне значення, оскільки лише Європейська комісія, яка готує скринінговий звіт щодо зовнішніх відносин для подання до Ради ЄС, не може творити чудеса: «Ми повинні пройти через процедуру Ради», – нагадала Кос.

Паралельно з роботою на флангах найбільш скептично налаштованих держав-членів, «виключно важливо, щоб Україна продовжувала залучатися», наголосила єврокомісар.

Зі свого боку, як цитує її видання, Ольга Стефанішина запевнила, що стосовно «фундаментального» кластеру, Київ уже визначив пріоритети антикорупційної реформи та реформи верховенства права та «підготував своє бачення реформи державного управління».

Однак Україні доведеться подолати опір з боку країн-членів, які менш прихильні до Брюсселя, — перш за все Словаччини та Угорщини. На довгому шляху до членства в ЄС необхідно пройти приблизно 150 голосувань, усі вимагають одностайності .

Як відмічає видання, Будапешт і Братислава перебувають «на стежці війни» після припинення транзиту російського газу через Україну і звинувачують Київ у відключенні ключового енергопостачання для їхніх територій. «У нас була угода з Росією, яка закінчилася 1 січня, тому це не було несподіванкою», – пояснила Стефанішина, додавши, що Київ «тривалий час підтримує контакти з країнами-членами та Європейською комісією» і «повністю відданий забезпеченню енергетичної безпеки в Європі».

В свою чергу, як повідомили в офісі віцепремʼєрки, вона зазначила, що Україна перебуває на завершальному етапі розробки дорожніх карт реформ у сфері верховенства права та державного управління, необхідних для відкриття Кластеру «Основ» та невдовзі зможе представити їх на розгляд країн-членів.

Вона поінформувала своїх європейських колег про хід скринінгу в межах кластеру, присвяченого функціонуванню Внутрішнього ринку ЄС, а також повідомила, що вже цього тижня Україна розпочинає двосторонні зустрічі за Кластером 6 «Зовнішні відносини».

Прикметно, що народний депутат Ярослав Железняк відкрив деякі деталі «скринінгового репорту» стосовно фундаментального кластера переговорів. За його словами, він налічує 200 сторінок, а у частині стосовно Державного бюро розслідувань йдеться про те, що ДБР треба перезавантажувати за моделлю Бюро економічної безпеки, тобто, провести «перезавантаження керівництва та переатестацію співробітників».

Нагадаємо, що нового керівника БЕБ за новим законом буде відбирати комісія з вирішальним голосом міжнародних експертів. Раніше «Судово-юридична газета» публікувала аналіз, який свідчить, що з 43 кандидатів, незважаючи на заклики подавати свої кандидатури до конкурс, всього лише 2 є представниками бізнесу. Інші кандидати представляють НАБУ, прокуратуру, саме БЕБ, податківців.

Також слід зазначити, що цей скринінговий звіт поки ніде не публікувався, отже, невідомо, яким чином з ним зміг ознайомитися народний депутат.

Разом з тим, минулого тижня у медіа повідомлялося, що Єврокомісія передала Європейській раді цей скринінговий звіт стосовно кластера «основ», про який і каже народний депутат.

Автор: Наталя Мамченко

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