У Китаї випустили ще одну модель ШІ, яка має перевершити навіть DeepSeek

Компанія Alibaba представила модель ШІ Qwen 2.5.

Фото: bloomberg

У середу, 29 січня, китайська технологічна компанія Alibaba представила нову версію своєї моделі ШІ Qwen 2.5, заявивши, що вона перевершує DeepSeek-V3, пише Reuters.

«Qwen 2.5-Max перевершує практично за всіма параметрами GPT-4o, DeepSeek-V3 і Llama-3.1-405B», - заявили у Alibaba.

Як зазначає агентство, успіх DeepSeek підштовхнув китайських конкурентів до оновлення власних AI-моделей.

Через два дні після випуску DeepSeek-R1 компанія ByteDance, власник TikTok, представила оновлення своєї флагманської AI-моделі, яка, за її твердженням, перевершує модель OpenAI o1 у тесті AIME, що вимірює здатність моделей ШІ розуміти й відповідати на складні інструкції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

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