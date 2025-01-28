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Що відомо про китайський DeepSeek, який обвалив акції Nvidia і загрожує лідерству ChatGPT

13:18, 28 січня 2025
DeepSeek багато в чому ламає бізнес-модель OpenAI та інших компаній, які працюють над власними закритими моделями ШІ.
Що відомо про китайський DeepSeek, який обвалив акції Nvidia і загрожує лідерству ChatGPT
Джерело фото: REUTERS
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Як писала «Судово-юридична газета», китайський стартап DeepSeek випередив ChatGPT і став найпопулярнішим асистентом зі штучним інтелектом у США. Стартап оснащений новою моделлю генеративного штучного інтелекту DeepSeek-V3. Він вийшов 10 січня і швидко набрала популярність серед американських користувачів.

Як вважається, всі моделі штучного інтелекту, від ChatGPT до DeepSeek, потребують передових чипів для їхнього навчання, проте минулого місяця розробники штучного інтелекту з DeepSeek опублікували статтю, в якій розповіли, що для навчання їх останньої моделі DeepSeek-V3 використали графічний процесор H800 американського виробника Nvidia з заниженою продуктивністю, розроблений спеціально для поставок у Китай, а також що витрати на навчання склали в рази менше витрат конкурентів.

Як вказує «Межа», DeepSeek багато в чому ламає бізнес-модель OpenAI та інших компаній, які працюють над власними закритими моделями ШІ. Адже DeepSeek-R1 не лише працює краще, ніж найкраща альтернатива з відкритим кодом – Llama 3 від Meta. Модель прозоро показує весь ланцюжок своїх думок у відповідях. Це завдає удару по репутації OpenAI, яка досі приховувала ланцюжки думок своїх моделей, посилаючись на комерційну таємницю та на те, що не хоче бентежити користувачів, коли модель помиляється.

Нагадаємо, що після значної просадки акцій до 118,58 доларів (-17%) на фоні успіху DeepSeek, компанія Nvidia зробила заяву для інвесторів, які висловили занепокоєння, що DeepSeek зрівнявся з конкурентами, такими як OpenAI, хоча вони використовують набагато менше мікросхем Nvidia, ніж американські компанії. У конкурента Nvidia – Advanced Micro Devices – акції також впали більш ніж на 6% до 115,01 доларів.

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штучний інтелект

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