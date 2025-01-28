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Обкрадав військових та самовільно залишив військову частину — житель Житомирщини отримав покарання

13:54, 28 січня 2025
27-річний чоловік обкрадав побратимів, а під час останнього епізоду заволодів майже мільйоном гривень.
Обкрадав військових та самовільно залишив військову частину — житель Житомирщини отримав покарання
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Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок 27-річному місцевому мешканцю, яким визнав чоловіка винним за 4 статтями - це крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України); крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану, в  особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України), шахрайство, вчинене повторно (ч.2 ст. 190 КК України) та викрадення офіційного документу з корисливих мотивів (ч. 1 ст. 357 КК України). 

Йому призначено остаточне покарання – 7 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Як відомо з вироку, обвинувачений – раніше неодноразово судимий за злочини майнового характеру, на час вчинення інкримінованих злочинів перебував на іспитовому терміні. У березні 2024 року обвинувачений познайомився із потерпілим у районі вокзалу Бердичева. 

Під  час розпиття алкогольних напоїв він попросив мобільний телефон  нібито для дзвінка, проте не  повернув ґаджет, привласнивши його.  Також обвинувачений таємно заволодів банківською карткою  нового знайомого, з  якої  згодом  зняв 6 тис. грн.

Вже у червні 2024 року обвинувачений «обкрутив» ще одного нового знайомого, з яким так само познайомився у районі вокзалу. Після спільного вживання  алкогольних напоїв він викрав у потерпілого  банківську картку, до якої на той момент уже  знав ПІН-код  і з якої у подальшому численними транзакціями знімав готівку, а також розраховувався за товари у різних магазинах на території Бердичівського та Житомирського районів. Загальна сума привласнених коштів склала майже мільйон гривень.

У судовому засіданні  обвинувачений визнав свою вину за обома  епізодами. Також його винуватість повністю доведена дослідженими доказами.

Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував  тяжкість вчинених злочинів, серед  яких кримінальний проступок, нетяжкий та тяжкий умисні злочини, а також особливо  тяжкий злочин, та сукупність усіх обставин їх учинення, зокрема  те, що обвинувачений, будучи сам військовослужбовцем, обкрадав інших військовослужбовців, достеменно знаючи, якою ціною ними зароблені кошти. Також суд узяв до уваги особу обвинуваченого, який зловживає алкоголем, самовільно залишив військову частину, неодноразово судимий та щодо якого  у двох інших судах розглядаються кримінальні провадження.  Пом′якшувальною обставиною при призначенні  покарання суд визнав  щире  каяття та добровільне відшкодування завданої матеріальної шкоди потерпілому З. Обставиною, що обтяжує покарання, суд визнає рецидив злочинів.

 Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений протягом 30 днів.

До набрання вироком чинності суд залишив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (справа № 274/5013/24).

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