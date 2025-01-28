У Рівному оштрафували водія, який не зупинився під час хвилини мовчання

Усі автомобілі за сигналом регулювальника зупинилися на знак вшанування пам’яті полеглих захисників, а водій Volkswagen проігнорував це.

Фото: rbc.ua

У Рівному патрульні оштрафували водія автомобіля Volkswagen Passat, який не зупинився під час хвилини мовчання. Про це повідомляє патрульна поліція регіону.

«У Рівному оштрафували водія, який під час щоденної хвилини мовчання у центрі міста проігнорував зупинку руху. Сьогодні о 9-й ранку (28 січня – ред.) за сигналом регулювальника усі транспортні засоби зупинилися на знак вшанування пам’яті полеглих на війні», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вказали, що водія Volkswagen Passat знайшли одразу ж після хвилини мовчання. На 30-річного водія винесли постанову за ч.2 ст. 122 (За проїзд на заборонний жест регулювальника).

«Як пояснив водій, він поспішав, тому не зупинився», – додали патрульні.

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