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Пентагон уклав контракт на друк вибухівки на 3D-принтері — у чому унікальність технології

10:36, 28 січня 2025
Нова технологія 3D-друку покликана подолати дефіцит виробничих потужностей боєприпасів.
Пентагон уклав контракт на друк вибухівки на 3D-принтері — у чому унікальність технології
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Американська корпорація Supernova Industries уклала з Міністерством оборони США контракт на 3D-друк вибухівки, якою начиняються снаряди та твердого палива для ракет. Про це повідомляє Defense Express.

Гроші виділили в межах програми Critical Chemicals Pilot Program Американського центру виробництва та інновацій (ACMI) через багатоцільовий контракт Пентагону.

«Ноу-хау Supernova Industries полягає у тому, що американці винайшли засіб, як друкувати суміші шляхом ламінування та додавання своєї домішки, яка призводить до їхнього затвердіння під дією світла. Технологія отримала назву Viscous Lithography Manufacturing (VLM) й дозволяє друкувати матеріали з необмеженою в'язкістю. А, як бонус, фактично будь-яких за складністю форм», - вказують експерти.

Компанія вже працює із сумішами APCP - твердим ракетним паливом на основі перхлорату амонію, а також із вибухівкою RDX - гексогеном. Розробляють і власні енергетичні формули.

Тобто тепер за допомогою 3D-друку військові хочуть розв'язати проблему з «розшиванням» вузького гирла виробництва боєприпасів - бойовим спорядженням.

«Традиційно цей процес відбувається шляхом пресування або заливки вибухівки у корпус. А враховуючи те, що корпус боєприпасу також можливо друкувати на 3D-принтері, все стає значно цікавішим», - припускають аналітики.

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військові Пентагон боєприпаси

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