Пентагон заключил контракт на печать взрывчатки на 3D-принтере – в чем уникальность технологии

Новая технология 3D печати призвана преодолеть дефицит производственных мощностей боеприпасов.

Американская корпорация Supernova Industries заключила с Министерством обороны США контракт на 3D печать взрывчатки, которой начиняются снаряды и твердое топливо для ракет. Об этом сообщает Defense Express.

Деньги выделили в рамках программы Critical Chemicals Pilot Program Американского центра производства и инноваций (ACMI) из-за многоцелевого контракта Пентагона.

«Ноу-хау Supernova Industries состоит в том, что американцы изобрели средство, как печатать смеси путем ламинирования и добавления своей примеси, которая приводит к их отверждению под действием света. Технология получила название Viscous Lithography Manufacturing (VLM) и позволяет печатать материалы с неограниченной вязкостью. А как бонус, фактически любых по сложности форм», - указывают эксперты.

Компания уже работает со смесями APCP – твердым ракетным топливом на основе перхлората аммония, а также со взрывчаткой RDX – гексогеном. Разрабатывают и собственные энергетические формулы.

То есть теперь с помощью 3D-печати военные хотят решить проблему с «расшивкой» достаточно узкого устья производства боеприпасов – боевым снаряжением.

«Традиционно этот процесс происходит путем прессования или заливки взрывчатки в корпус. А учитывая, что корпус боеприпаса также возможно печатать на 3D-принтере, все становится гораздо интереснее», - предполагают аналитики.

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