У Nvidia прокоментували ефективність DeepSeek, щоб заспокоїти інвесторів

Просадки акцій на фоні успіху DeepSeek, компанія Nvidia зробила заяву для інвесторів.

Джерело фото: REUTERS/Dado Ruvic

Після значної просадки акцій до 118,58 доларів (-17%) на фоні успіху DeepSeek, компанія Nvidia зробила заяву для інвесторів, які висловили занепокоєння, що DeepSeek зрівнявся з конкурентами, такими як OpenAI, хоча вони використовують набагато менше мікросхем Nvidia, ніж американські компанії. У конкурента Nvidia – Advanced Micro Devices – акції також впали більш ніж на 6% до 115,01 доларів. Про це пише Reuters.

У Nvidia заявили, що досягнення китайської фірми штучного інтелекту DeepSeek показують корисність її чіпів для китайського ринку і що в майбутньому знадобляться нові її чіпи, щоб задовольнити попит на послуги DeepSeek.

Там також зазначили, що дана ситуація ілюструє, як можна створювати нові моделі, використовуючи широко доступні чипи минулого покоління, які до того ж, повністю сумісні з контролем експорту, який ввели США. Таким чином компанія прагне показати, що навіть їхнє не найновіше «залізо» є настільки ефективним.

У дослідницьких статтях DeepSeek також йдеться, що для розробки проекту було використано близько 2000 чипів Nvidia H800, які розроблені згідно правил у 2022 році.

Як раніше стало відомо, китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT.

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