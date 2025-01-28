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В Ровно оштрафовали водителя, который не остановился во время минуты молчания

14:12, 28 января 2025
Все автомобили по сигналу регулятора остановились в знак памяти погибших защитников, а водитель Volkswagen проигнорировал это.
В Ровно оштрафовали водителя, который не остановился во время минуты молчания
Фото: rbc.ua
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В Ровно патрульные оштрафовали водителя автомобиля Volkswagen Passat, который не остановился во время минуты молчания. Об этом сообщает патрульная полиция региона.

«В Ровно оштрафовали водителя, который во время ежедневной минуты молчания в центре города проигнорировал остановку движения. Сегодня в 9 утра (28 января – ред.) по сигналу регулятора все транспортные средства остановились в знак памяти погибших на войне», – говорится в сообщении.

Правоохранители указали, что водитель Volkswagen Passat был найден сразу же после минуты молчания. На 30-летнего водителя вынесли постановление по ч.2 ст. 122 (за проезд на запретный жест регулятора).

«Как объяснил водитель, он спешил, поэтому не остановился», - добавили патрульные.

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Ровно автомобиль

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