В Ровно оштрафовали водителя, который не остановился во время минуты молчания

Все автомобили по сигналу регулятора остановились в знак памяти погибших защитников, а водитель Volkswagen проигнорировал это.

Фото: rbc.ua

В Ровно патрульные оштрафовали водителя автомобиля Volkswagen Passat, который не остановился во время минуты молчания. Об этом сообщает патрульная полиция региона.

«В Ровно оштрафовали водителя, который во время ежедневной минуты молчания в центре города проигнорировал остановку движения. Сегодня в 9 утра (28 января – ред.) по сигналу регулятора все транспортные средства остановились в знак памяти погибших на войне», – говорится в сообщении.

Правоохранители указали, что водитель Volkswagen Passat был найден сразу же после минуты молчания. На 30-летнего водителя вынесли постановление по ч.2 ст. 122 (за проезд на запретный жест регулятора).

«Как объяснил водитель, он спешил, поэтому не остановился», - добавили патрульные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий